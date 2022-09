Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, vrea ca americanii sa-si schimbe obiceiurile alimentare, iar miercuri urmeaza sa decreteze, la un summit consacrat alimentatiei, ca este timpul ca SUA sa puna capat insecuritatii alimentare, abordand in acelasi timp problema obezitatii in aceasta tara, relateaza…

- Președintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron la 1 decembrie, la Casa Alba, intr-o vizita de stat, a anunțat luni Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant al Casei Albe, transmit agențiile de presa. ”Aceasta vizita va dovedi profunzimea și forța relației dintre…

- Acordul urmeaza unor luni de negocieri si 20 de ore de discutii in cursul noptii referitoare la conditiile de munca. Presedintele Joe Biden a salutat rezultatul drept ”o victorie importanta pentru economia SUA si poporul american”. Greva ar fi afectat milioane de americani si ar fi costat economia aproximativ…

- Presedintele Joe Biden a anuntat miercuri ca Statele Unite vor acorda Ucrainei un nou pachet de ajutoare militare, in valoare de aproape 3 miliarde de dolari, informeaza Reuters. Liderul de la Casa Alba a precizat ca este vorba de „cea mai mare transa de asistenta de securitate de pana acum”, la sase…

- Anthony Fauci, principalul consilier al presedintelui american Joe Biden pe probleme legate de COVID-19, a anuntat luni ca renunța atributiile oficiale in luna decembrie a acestui an, informeaza AFP. De asemenea, Anthony Fauci, in varsta de 81 de ani, a mai anuntat ca va renunta si la postul sau de…

- Presedintele Joe Biden a felicitat India pentru 75 de ani de independenta si a spus ca Statele Unite si India sunt „parteneri indispensabili” care vor continua sa lucreze impreuna pentru a aborda provocarile globale in anii urmatori, informeaza Reuters. India va marca azi 75 de ani de independenta,…

- Presedintele american Joe Biden trebuie sa revina in izolare, deoarece a fost testat din nou pozitiv pentru Covid-19, fara sa prezinte simptome, a anunțat medicul sau personal intr-un comunicat difuzat de Casa Alba, transmite presa internaționala. Președintele Biden, in varsta de 79 de ani, a fost testat…

- Curtea Suprema din SUA a complicat lupta cu incalzirea globala, dupa ce a limitat capacitatea guvernului federal american de a acționa in acest domeniu. Curtea Suprema a Statelor Unite, unde majoritatea celor 9 judecatori sunt conservatori, a limitat autoritatea Agentiei Guvernamentale de Protectie…