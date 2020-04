Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat miercuri ca va recomanda aplicatiile pentru smartphone-uri care contribuie la limitarea raspandirii coronavirusului daca aceste softuri vor da rezultate, anunța MEDIAFAX.Cancelarul german Angela Merkel a afirmat ca, daca se va demonstra ca aplicatiile…

- Informațiile neverificate care circula pe internet sunt la fel de periculoase ca noul coronavirus. De exemplu, ungerea corpului cu ulei de susan, alcool sau clor, așa cum recomanda unii in mediul online, este inutila sau chiar vatamatoare.

- Gruparea terorista Stat islamic (ISIS) le-a transmis membrilor sai sa se spele mai des pe maini in contextul pandemiei de coronavirus si i-a sfatuit sa nu calatoreasca in Europa, potrivit Homeland Security Today, citata de Politico.eu.

- Profesorul doctor Adrian Streinu-Cercel explica faptul ca spirtul nu este bun ca dezinfectant și spulbera astfel mitul romanilor. Cerlcel a precizat, la Antena 3, ca dezinfectarea in cazul epidemiei de coronavirus de face cu substanțe pe baza de clor și pe baza de...

- Curtea de Apel Constanta ia masuri in vederea prevenirii raspandirii infectiei cu CORONAVIRUS SARS CoV 2 in cadrul Palatului de Justitie si in randurile personalului instantei: Recomanda intregului personal sa actioneze in baza competentelor functionale proprii si cu respectarea drepturilor fundamentale…

- Expertii guvernamentali din Uniunea Europeana sunt de acord ca interzicerea traficului transfrontalier in interiorul Uniunii pentru persoanele cu simptome de infectie cu coronavirus ar fi contraproductiva, iar optiunea preferata este carantina, au declarat joi agentiei Reuters mai multi oficiali…

- Aceasta denumire o inlocuieste pe cea anterioara - "2019-nCoV" - decisa in mod provizoriu dupa aparitia bolii in decembrie 2019. Noul nume a fost ales astfel incat sa fie "usor de pronuntat", fara a face referire la o anumita tara sau populatie, spun cei de la Organizația Mondala a Sanatații."Este important…

- Medicii atentioneaza ca, daca tratamentele babesti nu dau rezultate, ba mai mult, afectiunea se acutizeaza, trebuie sa mergem la doctor Mierea si lamaia sunt remediile cel mai des folosite atunci cand raceala sau gripa ne incearca. Nu putini isi trateaza durerile de cap sau de gat cu felii de cartofi…