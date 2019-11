Presedintele BEJ Constanta, judecator Denis Gabriela Ghervase, despre incidentele celui de-al doilea tur de scrutin in judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei Ciobanu din județul Constanța, Tudorel Gurgu (PSD), este cercetat pentru ca a insoțit un barbat in scaun cu rotile pana la cabina de vot și i-a spus cu cine sa voteze in turul doi al alegerilor prezidențiale. Dosarul penal a fost deschis dupa ce un membru al secției de votare nr. 391,…

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP aduce la cunostinta opiniei publice faptul ca in data de 15 noiembrie, de la ora 00:00, incepe campania electorala pentru turul al doilea al alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 24 noiembrie 2019, aceasta urmand a se incheia sambata, 23 noiembrie…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, spune ca presedintele Klaus Iohannis va obtine cel putin 40- din voturi in primul tur al alegerilor prezidentiale si ca scorul in al doilea tur de scrutin va fi de peste 62-. „Am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat proiectul presedintelui, solutiile…

- Bogdan Hutuca, presedintele PNL Constanta a declarat pentru ZIUA de Constanta:"Apreciez prezenta ridicata la vot a constantenilor si sa le multumesc pentru participarea la acest scrutin electoral. Din punct de vedere al rezultatului, locul 1 nu a fost niciun moment pus in pericol si va castiga si turul…

- Presedintele BEJ Constanta, judecator Denis Gabriela Ghervase a anuntat ca pana in acest moment nu exista nicio solicitare de prelungire a votului in judetul Constanta la nivelul celor 556 de sectii de votare.Magistratul a mai adaugat ca, per total, scrutinul a fost unul fara incidente importante. Cele…

- Primarul Comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu, a stat in fata sectiilor de votare nr 390 si 391 din cadrul Liceului Tehnologic din localitate, impreuna cu mai multi barbati si au oprit lumea care mergea sa voteze. Asa suna reclamatia PNL Constanta depusa la Biroul Electoral Judetean care a fost deja inaintata…

- Candidatul Partidului Social Democrat pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie 2019, Viorica Dancila, actual lider al social democratilor, a fost prezenta in trei localitati din judetul Constanta. Dimineata, de la ora 10:00, pe stadionul din localitatea Ciobanu, judetul Constanta, sute de persoane…

- Participantii la Turul Ciclist al Romaniei vor tranzita joi judetul Covasna, indreptandu-se dinspre Brasov spre judetul Vrancea, iar pentru buna desfasurare a acestui eveniment sportiv vor fi instituite restrictii de circulatie pe mai multe drumuri publice, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie…