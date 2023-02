Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Mondiale (BM), David Malpass, a anuntat miercuri, 15 februarie, ca va renunta la functia sa pana la finalul lunii iunie, dupa ce in urma cu cateva luni a intrat in conflict cu Casa Alba pentru ca nu si-a exprimat pozitia in privinta schimbarilor climatice, transmite Reuters și Ziarul…

- David Malpass, presedintele Bancii Mondiale (BM), a anuntat miercuri ca va renunta la functia sa. In urma cu cateva luni a intrat in conflict cu Casa Alba pentru ca nu si-a exprimat pozitia in privinta schimbarilor climatice, informeaza Agerpres care citeaza Reuters. El nu a precizat motivele deciziei,…

- Senatul SUA a confirmat marti, pentru a 100-a oara, un judecator federal numit de Joe Biden, care - de la venirea sa la Casa Alba - se straduieste sa dilueze amprenta conservatoare lasata asupra tribunalelor de predecesorul sau Donald Trump, potrivit France Presse.

- Asistenții președintelui american Joe Biden au gasit un nou lot de documente guvernamentale clasificate intr-o a doua locație, dupa ce primul lot de documente secrete din perioada in care era vicepresedinte a fost descoperit intr-un birou privat al acestuia din Washington, informeaza BBC . Problema…

- Președintele Jair Bolsonaro a plecat din Brazilia spre Statele Unite, cu doua zile inainte de incheierea mandatului sau și de investirea succesorului sau, au relatat mai multe media. Analist: pleacarea pare „o evadare". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Zinaida Bezverhni, secretara de stat al Ministerului Sanatații din 9 august, a demisionat. Aceasta va fi eliberata din funcție pe 30 decembrie. O decizie in acest sens a fost aprobata la ședința Guvernului.

- Casa Alba a anuntat ca Statele Unite vor aloca 55 de miliarde de dolari continentului african in urmatorii trei ani, inaintea summitului SUA-Africa, gazduit de presedintele Joe Biden la Washington in perioada 13-15 decembrie, transmite AFP. Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american,…

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, a cerut sambata desfiintarea Constitutiei americane, insistand din nou asupra acuzatiilor sale ca ar fi pierdut in urma unei fraude alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza agentia EFE. Trump a transmis acest mesaj pe reteaua sa…