- Acesta și-a inceput declarația cu o strofa dintr-o poezie a lui Octavian Goga. ”Cum sa va spun eu... cred ca cel mai bine a descris Octavian Goga intr-o poezie. ”Doar-abia o clipa le-a tinut divanul/N-a fost grai de cronici grai de parcalab/ Cu mandria-i rece mut sta suveranul,/Si-a-nteles degraba Neagoe,…

- „Strainul” este despre acceptarea suferinței, amintiri dureroase și autoizolare, despre dorul de parinți și iubirile pierdute, despre ce a fost și speranța ca poate se mai intoarce. Se canta cu aceeași energie și fior și la Plaiul Foii, și in Fagaraș sau Apuseni, și in Sighișoara sau la Sfinx, in jurul…

- Day of Economists 1473 - Stephen the Great besieges and captures the princely fortress of Wallachia (Bucharest), abandoned by Radu the Handsome at night - who also gave up his reign and left behind his family and the treasury - and installs Basarab the Elder-Laiota. (November 23, 24) 1710…

- Maine, 5 noiembrie 2020, Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba vor organiza o serie de manifestari culturale dedicate aniversarii a 140 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai importanți prozatori romani, Mihail Sadoveanu, incluse in proiectul 8.12 Monumentele literaturii…

- Feli Donose este o mamica fericita și implinita. Nora Luna, micuța ei, care ii pune zambetul pe fața in fiecare zi i-a devenit și sursa de inspirație. Cum este o artista desavarșita, Feli i-a compus fetiței sale o poezie.

- Aquatim anunța ca in intervalul 5 – 9 octombrie, intre orele 9.00 – 15.00, se vor face spalari cu apa și aer, in localitatea Izvin. Operațiunile au loc dupa urmatorul program: Luni, 05.10.2020 și marți, 06.10.2020 pe strazile Preot Traian Pelea, Vuioni, Garii și Tudor Novacovici. Miercuri, 07.10.2020,…

- Cod GALBEN, valabil de la ora 8:00 pana la ora 9:00 In zona : Județul Constanta;Județul Tulcea; Se vor semnala : - local ceața care reduce vizibilitatea sub 200 m Cod GALBEN, valabil de la ora 8:00 pana la ora 9:00 In zona : Județul Braila: Marașu, Berteștii de Jos,…

- La meciul Dinamo-CSM Fagaraș, in sala ”Sepsi” din Sf. Gheorghe, au fost doua pene de curent. De ce au inceput jucatorii sa cante ”La mulți ani”! Moment inedit in timpul meciului dintre Dinamo și CSM Fagaraș 29-25 in prima zi a turneului de la Sf. Gheorghe. Echipele au ramas in bezna de doua ori pe parcursul…