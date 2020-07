Stiri pe aceeasi tema

- Toni Petrea (45 de ani), noul antrenor de la FCSB, și Florin Tanase (25) au susținut o conferința de presa inainte de partida cu Sepsi din finala Cupei Romaniei. Cei doi au raspuns intrebarilor jurnaliștilor inainte de finala Cupei Romaniei cu Sepsi, cel mai important meci al sezonului pentru roș-albaștrii.…

- Conducerea clubului CFR Cluj a notat, intr-un comunicat postat duminica, pe site-ul oficial, ca a facut tot ce s-a putut pentru a se evita infectarea cu Covid-19 si ca este alaturi de jucatorul testat pozitiv, Adrian Paun.CFR Cluj a acuzat, in plus, ipocrizia si “nesimtirea” unor oameni care…

- Mirko Pigliacelli (27 de ani), portarul CS Universitații Craiova, e increzator ca oltenii vor fi campioni dupa ultimele 3 etape, la asta spera de la startul sezonului. Oltenii adulmeca titlul, inaintea unei partide extrem de dificile la Botoșani. „Eu chiar ma gandeam la titlu de cand a inceput sezonul,…

- In plina epidemie de COVID-19, Romania bate record dupa record cu 614 noi infectari cu SARS-CoV-2 raportate de autoritatile sanitare. Bilantul de joi vine dupa ce, cu o zi inainte, au fost descoperite 555 de noi cazuri de COVID-19.

- La mijlocul lunii iulie sunt programate meciurile din cadrul sferturilor de finala din Cupa Romaniei, faza județeana. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Mihai Teja, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa online, ca nu credea ca formatia sa poate avea un parcurs asa de bun, cu cinci victorii consecutive, dar a precizat ca aceasta trebuie sa castige in continuare puncte pentru ca matematic nu este…

- Denis Alibec și-a luat revanșa in fața lui FCSB, echipa la care a jucat in urma cu doi ani. Atacantul s-a intors la Astra, dupa un conflict cu Nicolae Dica, și luni a marcat doua goluri și a dat o pasa decisiva in partida caștigata de Astra, cu 3-2, anunța MEDIAFAX.Denis Alibec a facut un…

- Universitatea Craiova s-a impus greu, scor 2-1, in partida susținuta in aceasta seara, pe „Ion Oblemenco“ in fața Astrei. Disputa a contat pentru etapa 4 din play-off-ul Ligii 1. La finalul jocului, antrenorul Științei , Cristiano Bergodi, și-a prezentat concluziile și a raspuns intrebarilor puse de…