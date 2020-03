Stiri pe aceeasi tema

- ANSVSA dezminte informațiile potrivit carora a emis un ordin potrivit caruia porcii nu vor mai putea fi crescuți in afara fermelor de suine. Instituția a precizat ca au existat consultari cu asociațiile de fermieri și asociațiile procesatorilor de carne pentru stabilirea unor reguli de buna practica…

- Targurile de animale reprezinta un subiect intens dezbatut printre fermierii romani in ultimii ani. Mulți dintre aceștia și-au exprimat nemulțumirea legata de interzicerea acestor evenimente și iși doresc sa fie redeschise. In ediția din 17 februarie a emisiunii „Agricultura la Raport”, președintele…

- ANSVSA a intreprins o serie de masuri ca urmare a confirmarii unor focare de gripa aviara in Polonia. Comisia Europeana a informat despre evoluția unui numar de 9 focare de gripa aviara, cu subtipul H5N8, inalt patogena, care evolueaza in regiunile: Krasnostawski, Lubartowski și Ostrowski, din Polonia.…

- Romania va primi anul acesta un grant de 15,83 milioane de euro de la Comisia Europeana pentru despagubirile acordate in cazul pestei porcine africane in anul 2019, a declarat, luni, presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu,…

- * Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) deruleaza o procedura pentru adoptia celor 180 de oi salvate dupa scufundarea partiala, in portul Midia, a unei nave incarcate cu peste 14.000 de oi, astfel incat acestea "sa traiasca pana la adanci batraneti", a anuntat,…

- Președintele ANSVSA, Robert Chioveanu, i-a propus vineri lui Calin Matieș, președintele Federației Naționale a Producatorilor de Produse Tradiționale, un post de consilier in cadrul instituției. Matieș este foarte cunoscut in județul Alba pentru implicarea in lansarea unui brand județean de succes:…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va elabora o noua strategie de combatere si control a pestei porcine africane, care va trebui sa fie asumata de toate institutiile implicate, dar si de fermieri si industrie, a declarat presedintele ANSVSA, Robert Chioveanu.

