Preşedintele Andrzej Duda a validat înființarea unei comisii privind influenţa rusă în Polonia. Legea, criticată de SUA și de Bruxelles Presedintele polonez Andrzej Duda a promulgat miercuri, 2 august, o lege care a starnit controverse, aceasta avand ca scop infiintarea unei comisii speciale pentru a investiga influenta rusa in Polonia, a relatat AFP, preluata de Agepres.La sfarșitul lunii mai, majoritatea populista naționalista a adoptat o prima varianta a legii privind inființarea unei comisii speciale pentru investigarea influenței ruse in Polonia. Ulterior, legea a fost modificata intr-un mod semnificativ.Concret, noul text al legii nu mai include sancțiunea inițiala care implica refuzul accesului la funcții publice pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala judeca astazi, 26 iulie, de la ora 10.00, sesizarile facute de Inalta Curte de Casatie si Justitie referitoare la legea privind pensiile de serviciu și legea privind cumulul pensiei cu salariul, adoptate de Parlament in luna iunie.Legea privind pensiile speciale a trecut de votul…

- Ungaria respinge planurile Comisiei Europene (CE) de a acorda mai multi bani Ucrainei si nu este dispusa sa contribuie cu bani suplimentari pentru a finanta costurile crescute ale Uniunii Europene legate de datorie, a declarat vineri, 30 iunie, premierul Viktor Orban, la radioul de stat, potrivit Reuters…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza incepand de luni, 26 iunie, in Parcul Izvor, in fața intrarii de la Camera Deputatilor, cerand scoaterea pensiilor militare din PNRR si actualizarea sporurilor, indemnizatiilor si a compensatiei pentru chirie.„Incepand de luni,…

- Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc, luni, in sedinta comuna pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Proiectul a fost initiat de deputatul PSD Alfred Simonis și modifica Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor in sensul abrogarii…

- Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc, luni, in sedinta comuna pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor. Proiectul, initiat de deputatul PSD Alfred Simonis, modifica Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor in sensul abrogarii dispozitiilor…

- Comisia Europeana a anunțat miercuri, 7 iunie, ca lanseaza o acțiune in justiție impotriva Poloniei din cauza crearii de catre aceasta a unui organism controversat care investigheaza „influența rusa” și care este considerat ca vizand opoziția, transmite agenția AFP. Anunțul privind procedura de infringement…

- Comisia inființata prin lege va investiga perioada 2007-2022 și va avea puterea de a interzice persoanele despre care se stabilește ca au acționat sub influența Rusiei sa dețina autorizația de securitate sau sa lucreze in roluri in care sunt responsabile de fonduri publice timp de 10 ani, descalificandu-le…

- Curtea Constitutionala (CCR) a decis ca infractiunea de abuz in serviciu poate fi incriminata si fara sa existe un prag valoric, judecatorul fiind cel care poate decide in legatura cu gravitatea faptei. CCR a respins, ca neintemeiata, obiectia de neconstitutionalitate formulata de Inalta Curte de Casatie…