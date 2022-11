Stiri pe aceeasi tema

Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat sambata ca scena politica din Romania arata "ca o mare minciuna" si ca PSD si PNL poarta vina in egala masura pentru situatia in care se afla tara.

Presedintele ANAF, Lucian Heius, afirma ca in primele zece luni ale acestui an verificarile facute la marii contribuabili si la contribuabilii mijlocii de catre inspectorii antifrauda ai Fiscului au dus la depistarea de sume suplimentare de impozitat de un miliard de euro.

Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat, marti, ca, in opinia sa, la rotativa din luna mai de anul viitor, PSD si Marcel Ciolacu nu vor prelua sefia Executivului, pentru a nu deconta "proasta guvernare".

Presedintele ANAF, Lucian Heius, anunta ca se intalneste, marti, cu seful Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, pentru a discuta despre mecanismele de colaborare care pot fi aplicate pentru a opri marea evaziune fiscala rezultata din neplata taxei pe valoarea adaugata, scrie News.ro.

Kremlinul l-a sfatuit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski ca niciodata "sa nu spuna niciodata". „Sfatul" Kremlinului vine in contextul in care liderul de la Kiev a precizat ca nu are ce discuta cu președintele rus Vladimir Putin.

Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata amendamentele legislative ce prevad pedepse de pana la 10 ani de inchisoare pentru militarii care dezerteaza sau refuza sa lupte in perioade de mobilizare, cum este cazul in prezent in urma conflictului cu Ucraina, transmite AFP.

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan crede ca, daca conflictul va fi rezolvat, Ucraina iși va putea lua inapoi teritoriile. Liderul turc și-a exprimat luni aceasta opinie intr-un interviu acordat postului american de televiziune PBS.

Liderul PAS, Igor Grosu, a acuzat-o pe guvernatoarea Gagauziei de inconsecvența politica, el „preferand sa interacționeze" cu altfel de politicieni.