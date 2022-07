Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au discutat joi la telefon mai bine de doua ore despre tensiunile dintre cele doua tari. Presedintele chinez l-a avertizat pe liderul de la Casa Alba "sa nu se joace cu focul" in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul…

- Presedintele american, Joe Biden, si omologul sau chinez, Xi Jinping, "vor avea ocazia sa aiba o convorbire in urmatoarele saptamani", a declarat luni principalul consilier diplomatic al sefului statului american, Jake Sullivan, pentru jurnalisti, in marja summitului G7 din Germania, relateaza AFP.…

- Presedintele american Joe Biden l-a acuzat luni pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ca incearca sa distruga identitatea Ucrainei, dupa cum demonstreaza bombardamentele ruse asupra unor tinte civile precum scoli, spitale, centre de ingrijire si muzee, informeaza dpa. „Cred ca ceea ce incearca sa…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat luni, la Tokyo, ca ar fi dispus sa foloseasca forta pentru a apara Taiwanul, o declaratie survenita intr-o serie de comentarii critice la adresa Chinei, insa un oficial al Casei Albe a precizat ca remarca nu reprezinta o schimbare in

- Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping ar avea convorbiri telefonice, in urmatoarele saptamani. Despre o posibila conversație intre șefii celor doua state a vorbit, joi, asistentul liderului american pentru securitate naționala, Jake Sullivan, informeaza RBC-Ucraina cu referire…