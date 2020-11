Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a acordat primul interviu dupa alegerile din 3 noiembrie, pe care le-a caștigat detașat, potrivit proiecțiilor media, deși rezultalele oficiale nu au fost anunțate și mai sunt inca state unde se numara voturi sau au loc acțiuni in justiție, unde echipa lui Donald Trump contesta corectitudinea…

- Presedintele ales Joe Biden a anuntat marti ca America s-a "intors, gata sa conduca lumea", cu ocazia prezentarii viitoarei sale echipei de politica externa si securitate nationala, informeaza AFP. Purtand masca si pastrand distanta de siguranta, masuri impuse de pandemia de COVID-19, pe o scena mare…

- Presedintele-ales Joe Biden a numit marti zece membri ai echipei sale campanie, dintre care jumatate femei si un influent ales de culoare, sa faca parte din echipa sa de lucru de la Casa Alba, unde se va muta dupa preluarea functiei de presedinte al SUA pe 20 ianuarie, transmite AFP preluat de agepres.…

- Documente declasificate ale guvernului american publicate de organizatia National Security Archive (NSA) dezvaluie evaluari facute de Administratia presedintelui american Richard Nixon in noiembrie 1970, dupa victoria socialistului Salvador Allende in alegerile din Chile, si rolul jucat de Henry…

- Presedintia lui Donald Trump si pandemia Covid-19 au dezvaluit o America plina de probleme structurale in toate planurile, iar Joe BIden vine pe acest declin in care reputatia democratica a acestei superputeri a suferit daune considerabile, arataThe Guardian.

- In așteptatul sau discurs de președinte ales, Joe Biden, care a vorbit din orașul sau de reședința din Delaware, Wilmington, a avut un ton mult mai ferm și mai mobilizator fața de precedentele apariții publice. Administrația noastra va fi despre oameni și vom face ca America sa fie respectata din nou…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, ramas in urma in sondaje cu mai putin de o luna inaintea alegerilor de la 3 noiembrie, l-a catalogat miercuri drept ”tacanit” (”wacko”) pe adversarus sau democrat Joe Biden, relateaza AFP.”Este un tacanit de ani de zile si o stie toata lumea”,…