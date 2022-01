Stiri pe aceeasi tema

- Premierul afgan in exercitiu, Mullah Hasan Akhund, a facut apel miercuri la guvernele internationale sa recunoasca oficial administratia talibana din Afganistan, afirmand ca sunt indeplinite toate conditiile in acest sens, intr-o conferinta de presa la Kabul, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- PIB-ul global va depasi pentru prima data 100.000 de miliarde de dolari in 2022, iar China va avea nevoie de mai mult timp decat s-a estimat initial pentru a depasi Statele Unite, devenind prima economie mondiala, transmite Reuters.

- Comisia Europeana a aprobat marti preluarea de catre Microsoft a companiei de inteligenta artificiala si tehnologie pentru voce Nuance Communications, pentru 16 miliarde de dolari, care este a doua mare achizitie facuta vreodata de producatorul Windows dupa achizitia de 26,1 miliarde de dolari a…

- Entegris, furnizor american de materiale pentru semiconductori, a anuntat miercuri ca va cumpara compania concurenta mai mica CMC Materials, intr-un acord evaluat la 6,5 miliarde de dolari, cu intentia de a-si dezvolta afacerile in contextul deficitului de semiconductori fara precedent la nivel mondial,…

- Mai multe state europene colaboreaza in vederea deschiderii unei misiuni diplomatice comune in Afganistan, a declarat sambata presedintele Frantei, Emmanuel Macron, citat de Reuters. "Ne gandim la o organizare a mai multor tari europene (...) la un loc comun pentru mai multi europeni, care…

- Guvernul taliban din Afganistan a anunțat ca interzice folosirea monedelor straine, ceea ce ar perturba și mai mult economia aflata deja în dificultate, conform AFP, citata de The Straits Times.De când au ajuns afganii la putere, moneda naționala s-a depreciat, iar rezervele țarii…

- Castigurile trimestriale ale Facebook au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, chiar daca veniturile au fost sub asteptari, iar actiunile retelei de socializare au crescut la Bursa de la New York cu peste 4%, transmit DPA si Reuters, citat de agerpres. In trimestrul trei din 2021, profitul…