- Taxele pentru pașaport, permis de conducere și certficat de inmatriculare pot fi achitate pe platforma online Ghiseul.ro Platile pentru pasapoarte, permise de conducere, certificate de inmatriculare si autorizatii provizorii vor putea fi achitate prin platforma Ghiseul.ro, dupa ce Executivul a adoptat…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a incheiat astazi, 18 august 2020, un acord de parteneriat cu Uniunea Studentilor din Romania. Acordul a fost semnat la sediul Autoritatii de catre presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica si presedintele Uniunii Studentilor din Romania, Alexandru Vasile.…

- Explicații oficial. Romania e codașa UE la digitalizare din cauza politicilor interne care permit fiecarei instituții sa se gestioneze dupa bunul plac. Atunci cand statul a venit cu solutii, sistemul a picat sau a proiectat gresit infrastructura, astfel ca Romania ocupa ultimul loc in UE in topul…

- Marti, 21 iulie 2020, a fost aprobat in Comitetul Director pentru E-Guvernare, documentul de politica in domeniul e-guvernarii, in cadrul unei videoconferinte prezidate de cei doi vicepresedinti ai Comitetului, Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si Marian Murgulet,…

- Sunt patru pași importanți pentru caautoritațile publice sa furnizeze servicii și informațiidigitale intr-un sistem unic, spune președintele Autoritațiipentru Digitalizarea Romaniei, Sabin Sarmaș. Acesta presupunesisteme informatice care sa comunice, cum ar fi ANAF cu DGASPC deexemplu, iar cetațeanul…

- Astazi, 19 iunie, primarul Mihai Chirica a fost invitatul special al primei ediții a webinarului „Intalnește un primar, dezvolta un oraș”, organizat de Camera de Comerț Franco – Romana (CCIFER). Președintele CCIFER, Francois Coste, a declarat ca a dorit sa faca aceasta prima ediție dintr-o serie de…

- Tehnologia 5G se va implementa si in Romania, mai repede sau mai tarziu, si depinde doar de noi daca vom printre primii sau printre ultimii, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR). "Tehnologia 5G este baza Revolutiei…

