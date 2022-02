Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a avut, joi, o convorbire telefonica cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, informeaza Agerpres . „Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Zelenski pentru a-l asigura de sprijinul total si de solidaritatea Romaniei in fata agresiunii militare iresponsabile a Rusiei,…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a introdus joi legea marțiala in Ucraina ca urmare a atacurilor Rusiei. Ucraina declara pentru a doua oara in istoria țarii legea marțiala, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Legea marțiala a mai fost decretata in 2018 de fostul președinte al țarii, Petro…

- "Conducerea Ministerului Apararii Nationale a luat toate masurile necesare de reactie, atat cele care revin in mod direct institutiei, precum si cele de sprijin pentru celelalte componente ale sistemului national de securitate, conform planurilor de cooperare interinstitutionala, elaborate din timp",…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerut, joi, introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. "Introducem legea marțiala pe intreg teritoriul țarii noastre",…

- Ucraina nu va accepta modificarea frontierelor, afirma presedintele Volodimir Zelenski, dupa decizia Rusiei de recunoastere a independentei regiunilor Donetk si Lugansk, avertizand asupra dreptului la aparare colectiva. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, sambata, o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un moment in care temerile unei invazii a Ucrainei de catre Rusia sunt din ce in ce mai mari. "Nu stiu ce vrea presedintele Rusiei. De aceea, propun sa ne intalnim", a spus Zelenski la conferinta…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi dupa-amiaza, de afirmatiile omologului sau american, Joseph Biden, care a parut sa faca o distinctie intre un atac militar de amploare al Rusiei si o "incursiune minora". "Vreau sa le reamintesc marilor puteri ca nu exista…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus joi o intalnire cu președinții Statelor Unite și al Rusiei, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia.