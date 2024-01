Stiri pe aceeasi tema

- Oaspeți de rang inalt la meciul de hochei dintre Corona Brașov și Miercurea Ciuc, partida care a avut loc, vineri, la Brașov. In tribune a putut fi vazuta președinta Ungariei, Katalin Eva Novak, aflata in vizita neoficiala in Romania. Președinta Ungariei , Katalin Eva Novak, fost secretar de stat la…

- Cele trei echipe din Romania prezente in Erste Liga la hochei pe gheața, disputa, marți seara, noi jocuri in Ungaria. Hochei Club Gheorgheni o are ca adversara pe DEAC Debrecin, Corona Brașov pe Ferencvaros Budapesta, iar Sport Club Miercurea Ciuc o intalnește pe DVTK Miskolc. In clasament pe primele…