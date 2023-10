Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta unei sinagogi progresiste din Detroit, in nordul Statelor Unite, apropiata de alesi locali ai Partidului Democrat, a fost gasita injunghiata in fata locuintei, au declarat presa si politia, fara a prezenta un motiv al crimei, transmite duminica AFP. Chemati la fata locului intr-un cartier…

- Samantha Woll, președinta consiliului de administrație al Sinagogii Isaac Agree Downtown, din centrul orașului Detroit, statul american Michigan, a fost gasita injunghiata in fața locuinței, sambata dimineața, a declarat poliția locala, fara a prezenta un motiv al crimei, informeaza CNN.„Suntem șocați…

- ”Este vorba despre un exemplu clar al esecului politicii Statelor Unite in Orientul Mijlociu”, a declarat CVladimir Putin in cursul unei intalniri, la Kremlin, cu premierul irakian Mohammed Shia al-Sudani, potrivit AFP. Pe de alta parte, Kremlinul anunta ca Rusia isi pastreaza relatiile diplomatice…

- Moscova si Beijingul au pozitii ”similare” in ceea ce priveste Statele Unite si solutionarea conflictului din Ucraina, a transmis luni, 18 septembrie, Ministerul rus de Externe, relateaza Agerpres . Intr-un comunicat publicat in urma unei intrevederi intre seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, si…

- Rusia l-a convocat vineri pe ambasadorul Armeniei, o tara aliata a Moscovei, pentru "masuri inamicale", dupa ce Erevanul a anuntat exercitii militare cu Statele Unite, noteaza AFP.Ministerul rus de Externe si-a exprimat ingrijorarea mai ales cu privire la "exercitiile militare ale Statelor Unite pe…

- Furtunile violente au provocat pagube importante in Statele Unite. In Florida, mai multe localitați au fost distruse de uraganul Idalia. In vestul statului furtuna a adus insa pasarile flamingo. Pagube și in deșertul din Nevada, iar orașul Las Vegas a fost inundat.

- Un politist pensionar a deschis focul miercuri seara, ucigand cel putin patru persoane si ranind alte sase. Incidentul a avut loc intr-un bar din sudul Californiei (sud-vestul Statelor Unite). Suspectul a murit și el. „Confirmam ca patru persoane au murit la fata locului, plus atacatorul. Sase au fost…