- Taiwanul abia așteapta sa produca „cipuri ale democrației” alaturi de Statele Unite, a declarat președinta Tsai Ing-wen, in timpul unei noi vizite a unui oficial american in aceasta țara, relateaza Reuters.

- Guvernatorul statului american Indiana, Eric Holcomb, a sosit duminica la Taipei, devenind cel mai recent oficial american care a vizitat Taiwanul și a sfidat astfel poziția Chinei care se opune unor vizite externe pe insula pe care o considera parte a teritoriului sau, relateaza Reuters . De altfel…

- O delegație de parlamentari americani a ajuns duminica in Taiwan pentru o vizita de doua zile in timpul careia se va intalni cu președintele Tsai Ing-wen. Vizita are loc pe fondul tensiunilor cu China, informeaza Reuters. Ambasada de facto a SUA la Taipei a anunțat ca delegația este condusa de senatorul…

- O delegație de parlamentari americani a sosit duminica in Taiwan pentru o vizita de doua zile in timpul careia se va intalni cu președintele Tsai Ing-wen, al doilea grup la nivel inalt care vine pe fondul tensiunilor militare continue cu vecinul agresiv al insulei, China. Beijingul, care revendica Taiwanul,…

- Amenințarea militara chineza impotriva Taiwanului nu a scazut, insa guvernul de la Taipei nu va escalada conflictul și nici nu va provoca noi dispute, a declarat președinta Tsai Ing-wen, joi, relateaza Reuters.

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, i-a transmis miercuri presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen ca Statele Unite isi vor onora angajamentele fata de Taiwan, in contextul tensiunilor tot mai ridicate cu China, transmite Reuters. „Astazi, delegatia noastra, de care sunt…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a subliniat, in discursul sau, ca insula isi sporeste capacitatile defensive si va "mentine linia apararii" pentru democratiile din regiune, relateaza News.ro. SUA a fost un partener de baza in ceea ce priveste securitatea pentru multe tari liberale din regiunea…

- Presedintele Chinei Xi Jinping si omologul sau american Joe Biden au avut, joi, timp de doua ore, o discutie "sincera si profunda", in cursul careia liderul chinez l-a avertizat pe seful de la Casa Alba sa "nu se joace cu focul" in ceea ce priveste Taiwanul. "Cei care se joaca cu focul, in cele din…