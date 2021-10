Stiri pe aceeasi tema

- China a amenințat Cehia și Slovacia, vineri, in contextul in care cele doua țari vor fi vizitate de ministrul de externe din Taiwan, relateaza Reuters. Beijing-ul a transmis celor doua țari europene ca „nimeni nu ar trebui sa-și faca iluzii ca noi nu vom lua toate masurile necesare pentru a ne apara…

- Un grup de 10 vase ale fortelor navale din China si Rusia au navigat luni prin stramtoarea care separa principala insula a Japoniei de insula nordica Hokkaido, a anuntat marti guvernul japonez, adaugand ca urmareste cu atentie astfel de activitati, transmite Reuters.

- Militari americani antreneaza in secret armata taiwaneza „de cel putin un an” pentru a intari apararea insulei fata de China, cu riscul de a provoca furia Beijingului, relateaza joi Wall Street Journal, preluat de AFP.

- Directorul financiar Huawei, Meng Wanzhou, a ajuns la un acord cu procurorii americani pentru a pune capat cazului de frauda bancara impotriva ei, au declarat vineri procurorii americani, o miscare care ar trebui sa ii permita sa paraseasca Canada si sa amelioreze un punct de tensiune intre China si…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul chinez, Xi Jinping, timp de 90 de minute, joi, a declarat un oficial american citat de Reuters. Cei doi lideri au vorbit despre nevoia de a evita ca intrecerea dintre cele mai mari economii ale lumii sa ajunga la conflict.