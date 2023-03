Stiri pe aceeasi tema

Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis, vineri, la un an de la inceputul razboiului din Ucraina, ca moldovenii sunt alaturi de poporul ucrainean in lupta acestuia pentru o viata libera si demna. "Pacea va invinge! Moldova va trai in pace, alaturi de Ucraina victorioasa, in familia…

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit la București despre intențiile Rusiei de a instaura la Chișinau „un guvern marioneta". Ea a spus ca Republica Moldova ii este recunoscatoare Romaniei pentru ajutorul sau „sincer și dezinteresat".

Dorin Recean, fost ministru de interne si actual consilier prezidential pe probleme de securitate in Republica Moldova, a fost propus vineri de presedinta Maia Sandu pentru functia de premier, dupa demisia guvernului condus de Natalia Gavrilita.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, E.S. Kent Logsdon.

Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aleasa in 2020 pe o platforma pro-europeana si anticoruptie, si-a exprimat joi speranta ca tara sa sa adere la Uniunea Europeana inainte de 2030, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

Republica Moldova a trecut peste toate crizele cu ajutorul Romaniei. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul unui interviu pentru RFI.RO, in care a menționat ca, daca Bucureștiul și-ar stopa sprijinul fața de Chișinau, Republica Moldova și-ar pierde șansa…

Presedintele rus Vladimir Putin anunta joi ca Rusia isi continua atacurile vizand infrastructura energetica ucraineana, dupa ce atacuri precedente au cauzat intreruperi masive ale alimentarii cu electricitate si apa pe timpul unor temperaturi hivernale, relateaza AFP.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile repetate ale Rusiei asupra civililor din Ucraina, a obiectivelor civile și a celor de infrastructura critica, anunța Rador.