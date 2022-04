Două rachete au lovit gara din Kramatorsk! Cel puțin 30 de morți

Peste 100 de persoane au fost rănite The post Două rachete au lovit gara din Kramatorsk! Cel puțin 30 de morți appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Două rachete au lovit gara din Kramatorsk! Cel puțin 30 de morți Credit autor: Realitatea De Mures.… [citeste mai departe]