Presa turcă: Rusia, care a pierdut poziţii în Libia, a început iar să ucidă civili sirieni Tensiunea creste din nou la Idlib, ultimul bastion al opozitiei din Siria. Rusia, care a pierdut pozitii în Libia, împreuna cu gruparile fidele regimului si cu gruparile teroriste din Iran au transmis semnalul unor noi confruntari. Armistitiul încheiat la 6 martie a fost încalcat ieri prin bombardamentele lansate de Rusia, potrivit presei turce citate de Rador.



Avioanele de lupta ale Rusiei au lansat atacuri asupra unor sate din sudul autostrazii M4 din regiunea Cebel Zaviye si Manara din zona de ses al-Ghab. Iar teroristii regimului si cei iranieni au atacat terestru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

