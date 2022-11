Stiri pe aceeasi tema

- Vizita lui Kasim-Jomart Tokaiev are un ”obiecitv foarte politic si strategic”, subliniaza Palatul Elysee, si vizeaza o ”consolidare a relatiei noastre, amplificarea dialogului intr-un context dificil si pentru tarile din Asia Centrala”. Aceasta vizita are loc la mai putin de o saptamana dupa vizita…

- Ucraina a negat joi ca ar fi oferit noi garantii pentru ca Rusia sa revina la acordul privind coridorul de cereale, contrar celor afirmate de Moscova, multumind in acelasi timp ONU si Turciei pentru mediere.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca, din informatiile pe care ucrainenii le au, agregatele si barajul hidrocentralei Kahovka au fost minate de teroristii rusi, iar toata lumea trebuie sa actioneze rapid pentru a preveni un astfel de ”atac terorist”. ”Distrugerea barajului ar insemna…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, „se va deplasa la Kiev si apoi la Moscova in aceasta saptamana” pentru a discuta despre stabilirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, potrivit unui comunicat publicat luni…

- Kremlinul a anunțat luni ca nu a fost luata nicio decizie privind inchiderea frontierelor Rusiei, pe fondul exodului barbaților care au varsta necesara inrolarii inceput de cand președintele Vladimir Putin a decretat miercurea trecuta o “mobilizare militara parțiala”, informeaza Reuters . „Nu știu nimic…

- NATO isi va spori ajutorul pentru Ucraina drept raspuns la referendumurile false pe care Rusia le deruleaza in teritoriile ocupate din tara vecina, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.El a facut aceste declaratii in contextul in care Moscova a declansat…

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat vineri tarifele pentru consumatorii casnici cu 27-, la 29,27 lei moldovenesti (1,51 dolari) pe metru cub, pentru a reflecta cresterea semnificativa a costurilor aprovizionarii, de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Una…

- Aflat la Belgrad, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, intr-o conferința de presa susținuta alaturi de omologul sau sarb Aleksandar Vucic, ca Occidentul se comporta provocator fața de Rusia, informeaza Politico . „Pot spune clar ca nu mi se pare corecta atitudinea Occidentului…