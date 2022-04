Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important organism de ancheta de stat din Rusia a anunțat sambata ca analizeaza un raport al presei ruse care susține ca experți in sabotaj din cadrul forțelor speciale britanice SAS au fost desfașurați in vestul Ucrainei, relateaza Reuters Special Air Service este o forța militara de elita…

- Rusia vrea sa preia controlul total asupa sudului Ucrainei si regiunii Donbas, pentru a dispune de un pod terestru catre Peninsula ucraineana Crimeea, pe care a anexat-o in 2014, anunta vineri un oficial de rang inalt din cadrul armatei ruse, relateaza AFP. ”De la inceputul celei de a doua faze a operatiunii…

- Ministerul Apararii al Rusiei anunța obiectivele pentru cea de-a doua faza a „operațiunii speciale”. „Una dintre sarcini este stabilirea controlului deplin asupra Donbasului și a Ucrainei de Sud, ceea ce va permite crearea unui coridor terestru catre Crimeea și o ieșire catre Transnistria”, a declarat…

- Arde baza petroliera din Belgorod, Rusia. Presa din regiune scrie ca doua elicoptere din Ucraina au atacat baza, iar la moment nu sunt victime. „Incendiul de la depozitul de petrol a avut loc in urma unei lovituri aeriene a doua elicoptere ale forțelor armate ale Ucrainei, care au patruns pe teritoriul…

- Ministerul susține ca ar fi luat in considerare doua opțiuni pentru ”operațiunea sa speciala”: una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei, relateaza Interfax, preluat de Reuters și citat de HotNews.ro.Mai mult decat atat, se pare ca armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt…

- Șoigu susține ca ar fi luat in considerare doua opțiuni pentru ”operațiunea sa speciala”: una in republicile separatiste, una pe intreg teritoriul Ucrainei, relateaza Interfax, preluat de Reuters și citat de HotNews.ro.Mai mult decat atat, se pare ca armata rusa nu exclude posibilitatea unui asalt asupra…

- Oficialii americani avertizeaza ca Moscova a inceput in ultimele zile sa recruteze luptatori straini antrenați pentru confruntari in zone urbane pentru a acționa de partea sa in luptele care urmeaza sa se teama pe strazile marilor orașe din Ucraina unde armata și voluntarii vor opune rezistența, relateaza…

- Ministrul de Interne Lucian Bode anunța ca romanii trebuie sa ramana calmi cand vad asaltul salbatic al Rusiei asupra Ucrainei, in condițiile in care rușii au ajuns deja in Kiev.