Astazi, 3 Mai, este ziua internaționala a libertații presei. An de an, de mai bine de peste 100 de ani, presa romaneasca a fost și ramane un arhivar al clipei, iar jurnalismul a fost și va ramane o breasla necesara societații avand ca etalon și ca reper pe poetul și jurnalistul Mihai Eminescu. Ziua mondiala a libertatii presei a fost proclamata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, in 1993, in urma unei recomandari adoptate in cadrul celei de-a XXVI-a sesiunii a Conferintei Generale a UNESCO in 1991. Astfel, ONU a declarat marcarea acestei zile pentru a aduce in atentia publica…