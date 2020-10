Stiri pe aceeasi tema

- Dragi concetațeni, Dreptul de a alege și de a fi ales este un drept constituțional, un drept fundamental prevazut in Constituție. In aceste condiții oferta electorala pentru Primaria Ocna Mureș, Consiliul Local Ocna Mureș, Președintele Consiliului Județan Alba și Consiliul Județean Alba este una foarte…

- Presa din Cehia a analizat victoria Simonei Halep (28 de ani, 2 WTA) din finala turneului WTA de la Roma, contra Karolinei Pliskova (28 de ani, 4 WTA), scor 6-0, 2-1. Dupa doar 30 de minute, cehoaica nu a mai putut continua partida din cauza unor probleme la spate. Halep ajunge astfel la 22 de trofee…

- Presa din Spania scrie ca atacantul uruguayanul (33 de ani), pe picior de plecare la Barcelona, s-ar fi ințeles cu Atletico pentru un contract pe doua sezoane. UPDATE:Luis Suarez nu mai este jucatorul Barcelonei. Atacantul uruguayan a ajuns la un acord cu clubul și iși va rezilia contractul. Astfel,…

- Gest reprobabil al președintelui PRO ROMANIA, Victor Ponta și atitudine de ghiolbanism din partea candidatului sau la funcția de primar al municipiului Drobeta Turnu Severin, Costel Gherghe, supranumit și fifty-fifty. Aceștia au scos presa afara din zona in care și-au lansat candidații. A avut acces…

- Mai multe mass-media indoneziene critice fata de raspunsul guvernului la epidemia de coronavirus au devenit victimele unei serii de atacuri informatice, campanie pe care Federatia Internationala a Jurnalistilor (FIJ) a calificat-o marti drept "atingere adusa libertatii presei", informeaza AFP, relateaza…

- Presa din Belarus a lansat un serviciu unde participanții la proteste , care nu pot fi gasiți, pot fi raportați ca „disparuți”. Din data de 14 august, zeci de persoane au fost gasite prin intermediu acestui serviciu sau au fost publica informații despre locul aflarii acestora prin inchisorile din țara.

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a filmat un clip in Spitalul Judetean. In filmare, seful administratiei judetene vorbeste despre dotarile unei noi sectii. Presa nu a primit acces in sectie pe motiv ca nu exista "aviz epidemiologic", in timp ce echipa PNL a facut un live pe…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa Horațiu Florea: „Salut decizia PNL de a-l susține pe candidatul independent Gheorghe Damian! Aceasta este normalitatea politica” Horațiu Florea: „Salut decizia PNL de a-l susține pe candidatul independent Gheorghe Damian! Aceasta este normalitatea politica” Zilele trecute…