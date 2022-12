Stiri pe aceeasi tema

- Ziua pacalelilor in presa din Spania: Barcelona a intrat in cursa pentru Kylian Mbappe! Jurnalistii iberici au facut un anunt bomba, intr-o zi in care sarbatoresc ”Ziua Sfinților Inocenți”, si anume ca starul lui PSG ar fi aproape de catalani, si nu de Real Madrid, asa cum s-a tot zvonit. Este stiu…

- Cristiano Ronaldo a luat decizia de a juca si la Cupa Mondiala din 2026, dupa ce l-a vazut pe Messi campion mondial. Anuntul a fost facut in presa din Portugalia. Cristiano Ronaldo nu renunta la visul sau de a castiga Cupa Mondiala. Conform A Bola, care citeaza Marca, Ronaldo vrea sa evoluzeze si la…

- Mesajul medicului lui Sinisa Mihajlovic a fost publicat, dupa moartea sarbului la 53 de ani. Doctorul regreta pierderea fostului mare jucator, insa susține ca boala a fost una crunta. Sinisa Mihajlovic a murit la doar 53 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu leucemia. Sarbul a fost diagnosticat cu boala…

- Cornel Dinu a vorbit despre dispariția fostului mare jucator și antrenor sarb, Sinisa Mihajlovic. Sinisa Mihajlovic a decedat la varsta de 53 de ani, dupa ce s-a luptat mai mulți ani cu leucemia. Cornel Dinu, „daramat” de moartea lui Sinisa Mihajlovic Cornel Dinu a avut un discurs emoționant despre…

- O veste tragica i-a indurerat pe fanii celebrului reality show. A murit un concurent cunoscut de la Survivor. Primele reacții ce au venit din partea prietenilor barbatului ridica multe semne de intrebare. Potrivit acestora, decesul a fost total neașteptat, mai ales ca avea o condiție fizica de invidiat.…

- Olimpiu Morutan a fost elogiat in presa din Italia, dupa ce a marcat din nou pentru Pisa. Internationalul roman este in mare forma, inaintea meciurilor amicale ale echipei nationale. Olimpiu Morutan a deschis scorul in duelul din etapa a 13-a din Serie B, Cagliari – Pisa. Mijlocasul a ajuns la „cota”…

- In versiunea „oficiala" a istoriei – cea pe care am invatat-o cu totii la scoala – Decebal s-a sinucis pentru a nu fi capturat de romani, in anul 106 e.n. Dar o noua descoperire spune o poveste diferita: Decebal ar fi fost decapitat de un decurion roman, care a pus sa se sculpteze pe piatra sa de mormint…

- Norik Avdalyan a reusit noua executie fabuloasa, din penalty. Mijlocasul de 26 de ani a inscris un gol incredibil, de la punctul cu var. Imaginile au devenit imediat virale. Fotbalistul care joaca in Rusia, pentru echipa de amatori Nefis Kazan, l-a invins pe portarul advers printr-un procedeu spectaculos.…