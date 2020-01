Presa greacă: Mediterana miroase a praf de puşcă Anul 2019 a lasat multe rani deschise în ceea ce priveste pacea si colaborarea popoarelor de la Marea Mediterana. Problema migratiei si energia au fost principala cauza. Socurile politice provocate de Erdogan creeaza situatii periculoase de razboi. Orientul Mijlociu, Mediterana si nordul Africii se afla în epicentrul international al unor intense eforturi diplomatice. De la "Primavara Araba" izbucnita acum zece ani au mai ramas doar ruinele unei miscari pline de avântul a milioane de oameni. La putere se afla aceleasi regimuri autoritare. Iar în acest cadru, Grecia… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Petru ROMOȘAN In vreme ce noi ne agitam (mai mult, mai putin sau deloc) cu alegerile noastre prezidentiale, pamantul continua totusi sa se invarta (e pur si muove), iar politica mondiala sa ne aduca stiri dupa stiri, una mai socanta decat alta. Procedurile de impeachment pentru neobisnuitul…

- Volkswagen trece a doua oara in viteza pe langa Romania. Ce țara ar putea alege in locul Turciei, pentru noua fabrica Grupul Volkswagen ar putea decide sa produca in viitor modelul Passat in Slovacia, in locul Turciei, au declarat pentru Automotive News Europe surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- Guvernul german a criticat miercuri acordul ruso-turc menit sa-i faca pe combatantii kurzi sa se retraga din nordul Siriei si a pledat pentru o solutie internationala, care sa implice Europa, pentru reglementarea acestui conflict, informeaza AFP. "Este important ca actiunea internationala pentru reglementarea…

- Tensiunile in Germania intre persoanele cu radacini kurde si turce ar putea creste in contextul ofensivei militare a Turciei in nordul Siriei impotriva luptatorilor kurzi, a avertizat duminica un expert, citat de dpa.Fara o solutionare pasnica, Germania ar putea fi martora unei radicalizari…

- Consiliul de Securitate al ONU se va reuni joi de urgenta in legatura cu ofensiva militara lansata miercuri de Turcia in Siria, au indicat surse diplomatice citate de Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Reuniunea cu usile inchise a fost solicitata de cinci state europene membre ale Consiliului de…

- Statele europene membre ale Consiliului de Securitate ONU au cerut pentru joi dimineata convocarea de urgenta a Consiliului, au declarat doua surse diplomatice europene, potrivit Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție! Legea construcțiilor ar putea fi modificata Aceasta reuniune…

- Turcia a spus ca operatiunea sa militara din nord-estul Siriei va fi limitata, a declarat Secretarul General al NATO Jens Stoltenberg, miercuri, adaugand ca este important ca regiunea sa nu fie destabilizata si mai mult, potrivit Reuters.

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie,…