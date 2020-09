Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Navalnii, principalul critic la adresa Kremlinului este ingrijit la Spitalul Charite din Berlin dupa ce a cazut grav bolnav in timpul unui zbor intern luna trecuta in Rusia. Germania a cerut Rusiei explicatii in legatura cu acest caz, desi Moscova neaga orice implicare. Der Spiegel…

- Protectia oferita de politia germana la spitalul berlinez Charite a fost intarita, anticipandu-se ca Navalnii va primi mai multi vizitatori pe masura ce starea sa se imbunatateste. "Der Spiegel si Bellingcat au informatii ca Navalnii poate vorbi din nou si isi aminteste detalii despre momentul in care…

- Un expert toxicologic rus care a analizat dosarul medical al lui Alexei Navalnii a declarat vineri ca opozantul ar fi putut fi victima unei probleme de digestie, a abuzului de alcool sau a oboselii, respingand diagnosticul de otravire stabilit de Germania, in timp ce Kremlinul sustine ca isi doreste…

- Kremlinul a indemnat vineri Germania la un dialog, pentru a afla mai multe despre presupusa otravire a opozantului rus Aleksei navalnii, spitalizat la Berlin dupa ce s-a simtit rau in Siberia, relateaza Reuters.Angela Merkel a anuntat ca Berlinul detine proba faptului ca Navalnii a fost otravit…

- Germania are dovezi clare ca opozantul rus Alexei Navalnii a fost otravit cu un agent neurotoxic din categoria Noviciok, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, citat de Reuters si DPA.

- "Pacientul inca este la terapie intensiva, in coma indusa. Nu exista riscuri vitale acute, iar eventualele efecte pe termen lung nu se cunosc inca", a comunicat Clinica Charite din Berlin, potrivit publicatiei Die Welt. Purtatorul de cuvant al lui Aleksei Navalnii a declarat, conform agentiei…

- Doctorii lui Alexei Navalnîi din Germania i-au contactat pe colegii lor bulgari pentru ca suspecteaza ca opozantul rus ar fi putut fi ingerau o substanța similara cu cea cu care a fost otravit, în 2015 un comerciant bulgar de arme, scriu Der Spiegel și Moscow Times.Medicii de la…

- Opozantul rus Alexei Navalnii se afla sub protectia politiei, pusa la dispozitie de statul german, in spitalul din Berlin unde este tratat in urma unei presupuse otraviri in Siberia, a precizat duminica Biroul Federal de Investigatii Criminale (BKA) pentru DPA, scrie agerpres.ro. "Statul a preluat…