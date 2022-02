Stiri pe aceeasi tema

- Galatasaray, cu Alexandru Cicaldau (24 de ani) și Olimpiu Moruțan (22 de ani) titulari, a remizat, scor 1-1, contra lui Bașakșehir. Fotbaliștii antrenați de Fatih Terim au acuzat arbitrajul la final. Berkan Kutlu (23 de ani), mijlocașul lui Galatasaray, a fost chemat la microfonul televiziunii care…

- Becali Sport, firma de impresariat care-l reprezinta pe Dennis Man (23 de ani), spune ca fotbalistul nu ia in calcul desparțirea de Parma. Turcii au scris ca mijlocașul roman ar avea deja un acord cu Galatasaray. Interesul celor de la Galatasaray pentru Dennis Man este de notorietate. Fatih Terim iși…

- Desparțirea lui Florin Tanase (26 de ani), capitanul FCSB-ului, de gruparea roș-albastra pare iminenta. Presa din Turcia scrie ca Galatasaray a pregatit deja o oferta pentru golgheterul vicecampioanei, scrie DigiSport. Presa turca anunța ca Fatih Terim, antrenorul lui Galatasaray, l-a pus…

- Incepand cu ora 18:00, in Turcia va avea loc un duel al romanilor. Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Șumudica (50 de ani), primește vizita vicecampioanei Galatasaray, la care evolueaza mijlocașii Alexandru Cicaldau (24) și Olimpiu Moruțan (22). Ambii sunt rezerve. Duelul e LIVE pe GSP.ro…

- Presa din Turcia anunța ca Olimpiu Moruțan (21 de ani) va fi titular in meciul dintre Yeni Malatyaspor și Galatasaray din aceasta seara. Incepand cu ora 18:00, Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Șumudica, primește vizita vicecampioanei Galatasaray, la care evolueaza mijlocașii romani Olimpiu…

- Fatih Terim (68 de ani), antrenorul lui Cicaldau și Moruțan, risca o suspendare mare in Turcia, dupa cartonașul roșu primit in derbyul cu Fenerbahce, pentru ca a insultat arbitrul și a patruns peste el in vestiar. Atmosfera tensionata la Galatasaray inaintea returului cu Marseille din grupa E a Europa…

- Fatih Terim (68 de ani) il vrea la Galatasaray și pe Octavian Popescu (18 ani), mijlocașul vicecampioanei FCSB. Evoluțiile bune ale lui Alexandru Cicaldau și Olimpiu Moruțan l-au convins pe Fatih Terim ca investițiile din Liga 1 sunt profitabile. Dupa ce a confirmat interesul pentru Dennis Man, presa…

- Romania are șanse sa se califice pentru prima data la un Campionat Mondial de fotbal dupa 24 de ani. Asta daca invinge Islanda și Liechtenstein și trece și de meciurile de baraj.In cazurile in care ne calificam la turneul final din Qatar, Federația Romana de fotbal incaseaza o suma frumușica…