- Rusul Roman Abramovich (55 de ani) ar trecut prin momente grele la inceputul lunii, cand ar fi fost otravit in timp ce participa la negocierile pentru pace dintre Rusia și Ucraina. Potrivit Wall Street Journal, patronul lui Chelsea ar fi fost otravit, impreuna cu alți doi membri din delegația Ucrainei,…

- Patronul clubului Chelsea, Roman Abramovici, a fost vazut marți participand la discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia, care au loc la Istanbul. Fotografia in care apare miliardarul rus vine in contextul in care s-a spus ca acesta ar fi fost otravit.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin la Kremlin, a confirmat ca miliardarul Roman Abramovich, patronul lui Chelsea, s-a implicat la tratativele dintre Rusia și Ucraina. „El a luat parte la negocieri la inceput. Acum au loc negocieri intre doua echipe de negocieri, cea rusa si cea…

- In aceasta dimineața, Uniunea Europeana a decis in mod oficial un nou set de sancțiuni impotriva Rusiei, fiind al patrulea pachet adoptat de UE de la inceputul razboiului in Ucraina, potrivit The Guardian. Noul set de masuri cuprinde, inclusiv inghețarea activelor și interdicția de calatorie pentru…

- Uniunea Europeana a decis sa sanctioneze alti oligarhi rusi, inclusiv pe miliardarul Roman Abramovici, proprietarul Clubului englez de fotbal Chelsea, ca represalii fata de invazia Ucrainei de catre Rusia, declara diplomati AFP.

- De ce vinde Roman Abramovici clubul Chelsea. Patronul actualei deținatoare a Champions League vrea sa scape de proprietațile pe care le deține in Marea Britanie. Miliardarul rus este considerat unul dintre oligarhii apropiați de președintele Vladimir Putin. Aceștia sunht vizați de sancțiuni economice…

- Managerul lui Chelsea, Thomas Tuchel, a recunoscut vineri ca situația proprietarului clubului, oligarhul rus Roman Abramovici, i-a „afectat” echipa de cand Rusia a invadat Ucraina, potrivit AFP.

- Rusia a inceput razboiul in Ucraina in aceasta dimineața, iar Roman Abramovic (55 de ani), patronul rus al lui Chelsea, ar urma sa fie interzis permanent in Marea Britanie. Miliardarul nu a mai fost vazut de luni bune pe Stamford Bridge, iar sursele The Sun precizeaza ca este puțin probabil ca acestuia…