- Prima sarbatoare de Florii cu restricții zero post-pandemia de coronavirus a fost celebrata cu bucurie și entuziasm la malul marii, acolo unde constanțenii au ieșit in numar foarte mare la plimbare, mai ales pe faleza Cazinoului din municipiu. Vremea frumoasa de Florii vine și dupa jumatate de luna…

- Noi avertizari meteo de vant puternic, ninsori și ploi in toata tara, emisa vineri de meteorologi. In București, pana sambata vremea va fi deosebit de calda, dar de duminica se racește. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta Cod galben de ploi puternice, valabila de vineri ora…

- Vremea in Romania se schimba, iar Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi și vant in zece județe ale țarii. In București, temperatura se situeaza in jurul valorii de 18 grade.

- Astazi valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei in majoritatea zonelor, usor mai ridicate in nord-vest, centru si in zonele deluroase din sudul țarii. Cerul va fi mai mult noros si va ploua slab, pe arii restranse in sud-vestul si izolat in centrul teritoriului, iar vantul va sufla…

- Astazi valorile termice vor fi cu mult peste cele obisnuite la aceasta data, astfel ca maximele vor fi cuprinse intre 5 si 16 grade. Cerul va fi variabil, dar din a doua parte a zilei innorarile se vor accentua treptat in regiunile intracarpatice, cand mai spre seara va ploua slab, iar dimineata in…

- Astazi vremea va fi rece dimineata in cea mai mare parte a tarii, iar in regiunile sudice cerul va fi variabil și in rest spre seara se vor semnala precipitatii slabe. In zona Maramuresului va ninge, iar in nordul Moldovei si posibil in Crisana si Banat se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita…

- In weekend-ul care a trecut, voluntarii CERT Rescue au salvat zeci de oameni care se aflau in dificultate din cauza vremii. O ambulanța cu un pacient, blocata in zapada, a fost repusa in circulație de aceștia.

- Astazi cerul va fi temporar noros si local vor fi precipitatii slabe, sub forma de ninsoare in nord-vestul si partial in centrul teritoriului. Izolat vor mai fi conditii de polei, iar vantul va avea intensificari, mai ales in regiunile din sud-vest si nord-est, unde rafalele vor avea viteze de peste…