Preparate din peşte pentru Florii 2020. Cele mai delicioase 30 reţete pentru dezlegare la peşte Preparate din peste pentru Florii 2020! Noi va venim in ajutor cu cele mai delicioase 30 retete pentru dezlegare la peste. Preparate din peste pentru Florii 2020: Crap cu rosii la cuptor Mod de preparare Crap cu rosii la cuptor Bucata de muschi de crap se spala, se sterge si se portioneaza. Se unge cu ulei si se presara putina sare, condimente. Bucatile se pun in tava mare de aragaz tapetata cu hartie de copt si unsa cu ulei. Rosiile se spala, se sterg si li se scoate miezul care se poate folosi la alt preparat. Se taie apoi in cubulete si se amesteca cu doi catei de usturoi tocati marunt,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Pe 12 aprilie ortodocsii celebreaza una dintre cele mai importante sarbatori: Floriile. Este una dintre putinele ocazii din postul Pastelui, cel mai lung si mai dificil post al anului, in care credinciosilor li se permite consumul de proteina animala, mai exact pestele.

- Cel mai important eveniment din istoria noastra, Marea Unirea de la 1 decembrie 1918, s-a facut in mijlocul pandemiei de gripa spaniola. 120.000 de oameni ajunși acolo, fara nici cea mai mica norma de protecție! Ne-am aparat cu margele facute din caței de usturoi și cu voința de a ne uni. Mulți dintre…

- Cei care doresc sa-și diversifice meniul in aceasta perioada sau vor sa-și incerce indemanarea la gatit au mai multe variante la dispoziție. De la feluri de mancare tradiționale pana la cele din bucataria internaționala, acestea pot aduce un plus de sanatate și energie organismului, in aceasta perioada.…

- Rețete de post Va recomandam o rețeta ideala de post ciuperci umplute. Ingrediente 6-7 ciuperci o ceapa medie 1-2 rosii medii 1 cartof marar Mod de preparare Ciupercile se curata de pielite si de codite. Se scobesc apoi bine si se…

- RETETE PASTE 2020. Carnea de miel este unul dintre alimentele preferate ale romanilor in perioada Pastelui. FRIPTURA DE MIEL, ingrediente: Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE 1 pulpa de miel (de preferat pulpa din spate) 2 kg…

- Iata mai jos 5 retete delicioase si usor de preparat pe care le puteti pregati copilasilor vostri. 1. Spaghete cu ton Ce ne trebuie: 3-4 catei de usturoi, o cutie de ton, 300 gsuc de rosii, patrunjel, 1 pachet spaghete Cum se prepara: Se caleste usturoiul in uleiul de ton. Se…

- Gatita la perfectie, friptura de fazan umplut la cuptor in vas roman poate face cinste oricarei mese festive, de sarbatori sau in familie. Este o friptura fina, ce se distinge prin carnea frageda si suculenta, avand o piele crocanta si o umplutura rafinata. Iubit in egala masura de regi si aristocrati,…

- Ardei umpluti cu orez si ciuperci. Reteta de post Mod de pregatire Ardei umpluti cu orez si ciuperci Ardeii se spala, se taie un capacel, in jurul coditei, se scot semintele si se curata bine in interior. Se oparesc 10 minute in apa clocotita si se lasa apoi la scurs. Ceapa si morcovul taiate marunt…