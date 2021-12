PREOTUL DAN DAMASCHIN ȘI ASOCIAȚIA „GLASUL VIEȚII” CAUTĂ VOLUNTARI Preotul Dan Damaschin a facut un apel catre ieșeni, pentru a reuși sa fie gata cadourile pentru cei 10.000 de copii la timp pentru Craciun. „Oameni dragi, avem dragoste multa, dar brațe puține. Cum pregatirile pentru campania Grauntele de Iubire de Nașterea Domnului sunt in plina desfașurare, ne-am trezit cu depozitele pline (nu vorbesc astazi de datorii) și cu 10.000 de suflețele in așteptare. Ca sa ajungem in timp util la ei, ziua mai mult de 24 de ore nu avem cum s-o facem, așa ca suntem nevoiți sa dilatam timpul cu dragostea dumneavoastra pe care, va rog, sa o daruiți prin a deveni voluntari… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

