- O icoana facatoare de minuni din Grecia a fost adusa la biserica „Iacob Romanul” din Sibiu. Despre aceasta se spune ca nu a fost facuta de mana omului, iar zeci de credincioși au mers sa se roage

- In miez de luna Mai, pentru ca este ziua Domnului, Biserica randuiește a ne ține inca aproape de Ierusalimul Invierii. Spre a nu ne pierde nadejdea in venirea Mangaietorului. Și pentru a ințelege faptul ca Dumnezeu S-a facut Om pentru ca omul sa nu fie lipsit de ajutor in vindecare. Nu intamplator,…

- Tinerii din localitatea salajeana Nadiș pastreaza un obicei inedit. In noaptea de Inviere, tinerii din sat urca pe dealul din apropiere, aprind un foc mare, iar apoi striga: Hristos a Inviat! La biserica din sat raman persoanele mai in varsta care le raspund: Adevarat a inviat! Apoi, tinerii coboara…

- Sarbatoarea Sfintelor Paști nu este comemorarea unui eveniment din trecut, ci serbarea Invierii Domnului. De Paști nu suntem chemați de Biserica sa ne aducem aminte de ceva ce nu mai este, ci sa participam la Invierea lui Hristos care s-a petrecut și se petrece tainic și in zilele noastre. Foto: Invierea…

- Intr-un sat uitat de lume din inima Baraganului, Copuzu, oamenii pacalesc, de sute de ani, boala si moartea. In noaptea de Inviere, bolnavii crestini ortodocsi sunt rebotezati. Primesc alte nume decat cele cu care au pornit in viata, iar in felul acesta, spune credinta populara, boala si chiar moartea…

- Au inceput frumoasele slujbe ale deniilor. Hristos merge de bunavoie sa moara pentru noi. Incepand din seara aceasta, Bunul nostru Mantuitor ne cheama sa-L petrecem cu totii pe ultimul Sau drum, pe drumul dragostei, pe drumul suferintelor, pe drumul Crucii, al sangelui si al mantuirii neamului omenesc.…

- Saptamana Mare mai este numita și Saptamana Patimilor și reprezinta ultima saptamana din Postul Paștelui. Este saptamana deniilor considerate marețe și sfinte din cele mai vechi timpuri. Luni, in prima zi din Saptamana Mare, in biserici se citește istoria lui Iosif cel preafrumos, patriarhul din Vechiul…

- Intru aceasta luna, in douasprezece zile, facem pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Sava, cel numit Gotul.Acest sfant parinte al nostru a patimit pentru Hristos la anul 372, in vremea prigoanei lui Atanaric, de la dregatorul Atarid, savarsindu se prin inecare in raul Buzau. Despre aceasta a scris Marele…