- Serviciul de Telecomunicații Speciale angajeaza programatori. ”Daca Platforma Naționala de Programare pentru Vaccinarea impotriva COVID19, Aplicația Certificate UE COVID, Sistemul informatic pentru trasabilitatea materialelor lemnoase SUMAL sau Sistemul informatic integrat pentru inscrierea IMM-urilor…

- ■ preotul militar al Garnizoanei Piatra Neamt a fost rapus de o boala necrutatoare, el dedicandu-se slujirii Domnului dupa ce a activat si ca ofiter al Armatei Romane Cristian Robert Paraschiv, fost preot al Garnizoanei Piatra Neamt, a fost inmormantat cu onoruri militare pe data 9 ianuarie 2022, in…

- Un preot roman a refuzat sa boteze un copil, pentru ca nu are nume de sfant, iar parinții nu sunt cununati Un preot roman a refuzat sa boteze un copil, pentru ca nu are nume de sfant, iar parinții nu sunt cununati Un credincios i-a transmis Inaltpreasfintitului Calinic ca un preot a refuzat sa boteze…

- Potrivit unui studiu realizat in SUA, se pare ca varianta Omicrom a coronavirusului este rezistenta la toate tipurile de vaccin, dar si la tratamentul cu anticorpi monoclonali utilizat in spitale. Profesorul de boli infectioase si microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, Cristian Apetrei, a analizat…

- O icoana dintr-o biserica din Cluj-Napoca lacrimeaza de cateva zile. Credincioșii spun ca este vorba despre o minune. Preotul paroh vorbește despre un fenomen care nu are explicație. Icoana cu Iisus Hristos este o copie imprimata pe panza.

- In semn de susținere și cordialitate, pentru al treilea an consecutiv, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului a oficiat duminica, 5 decembrie 2021, la Biserica „Sfantul Gheorghe” din Bacau, slujba de pomenire a celor 9 preoți tineri trecuți la Domnul in ultimii ani, in prezența copiilor și vaduvelor…

- Nascut in data de 29 septembrie 1910 in localitatea Vata de Sus, din judetul Hunedoara, Arsenie Boca a parasit lumea aceasta in anul 1989, pe 28 noiembrie, la Sinaia. A fost unul din martirii gulagului comunist, inchis la Securitatea din Brasov, dus la Canal, inchis la Jilava, Bucuresti, Timisoara si…

- Toți polițiștii locali din subordinea Primariei Sectorului 6 au susținut un concurs care consta intr-un text grila cu 5 intrebari și in redactarea unui proces verbal pe un caz dat, cu legislația pe masa. In urma acestuia, circa 100 din cei 400 de polițiști locali vor fi concediați, precizeaza miercuri…