- Arhiereul Bazilicii Sfantul Petru, cardinalul Mauro Gambetti, urmeaza sa oficieze sambata o liturghie penitentiala dupa actul de profanare de joi, cand un barbat a urcat gol pe altarul principal pentru a protesta impotriva razboiului din Ucraina, transmite ANSA.

- Papa Francisc a rostit duminica, 9 aprilie, traditionala binecuvantare „Urbi et Orbi”, in Piata Sfantul Petru din Vatican, in fața a zeci de mii de credincioși. La fel ca anul trecut, Suveranul Pontif și-a dedicat mesajul razboiului din Ucraina și tensionilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters…