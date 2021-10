Stiri pe aceeasi tema

- Un preot de doar 46 de ani din Dolj și soția lui, au murit la o zi distanța, rapuși de Covid-19. Nu erau vaccinați, iar acasa plang acum dupa mama și tata, doi baieți. Un preot de doar 46 de ani din Dolj și soția lui, au murit la o zi distanța, rapuși de Covid-19. […] Source

- Doi soți nevaccinați, in varsta de 46 și 48 de ani, au murit de COVID la cateva saptamani distanța, lasand in urma cinci copii. Kevin și Misty Mitchem, din statul american Virginia, au fost incurajați de rude sa se vaccineze, insa aceștia s-au impotrivit.

- Din totalul de 390 pacienți decedați, 351 erau nevaccinați și 39 vaccinați. Cei 39 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 52 și 93 de ani. 38 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbiditați, iar unul nu a avut comorbiditați…

- Romania a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un numar de 8.682 de cazuri noi de COVID-19, fiind efectuate 46.075 de teste. 150 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, in timp ce numarul pacienților internați la terapie intensiva a crescut cu 28, ajungand la 1.440. Numarul cazurilor noi…

- Opt dintre pacienții confirmați cu COVID-19 care au murit in ultimele 24 de ore eau vaccinați, a anunțat marți CNCAV. „Dintre cei 129 de pacienți decedați in ultimele 24 de ore, 8 erau vaccinați”, au tansmis marți reprezentanții CNCAV, informeaza Mediafax. Aceștia au precizat ca nu…

- Doi copii, de 12 și 14 ani, din Dolj, au fost vaccinați anti-COVID-19 fara acordul parinților. Este vorba despre doua fetițe aflate in grija statului. Tatal fetițelor de 12 și 14 ani, din Craiova, se afla in strainatate și nu este decazut din drepturile parintești. Acesta susține ca muncește in strainatate…

- Potrivit unei analize realizate de Institutul Național de Sanatate Publica, peste 80% dintre cei care s-au infectat cu Covid in ultima saptamana din august nu erau vaccinați. Dintre cei care au decedat in urma infectarii cu Covid aproape 97% nu aveau vaccin. Cei mai mulți dintre cei care au decedat…

- Doliu in Malaezia! O cantareața populara, cunoscuta sub numele de Sit Sarah Raisuddin a murit de Covid-19, la scurt timp dupa ce l-a nascut pe cel de al patrulea copil. Dupa ce a fost bagata in coma indusa din cauza nivelului scazut de oxigen, medicii au intervenit imediat. Din fericire, copil a fost…