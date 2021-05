Preot mort in noaptea Invierii. S-a prabușit in fața credincioșilor ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Invierea Mantuitorului a fost marcata de o tragedie – care s-a derulat sub ochii credincioșilor la manastirea Frasinei din Valcea. Starețul și-a dat ultima suflare chiar in timpul slujbei. Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Parintele ieromonah Daniil, de la Manastirea Frasinei, din Valcea, s-a stins din viata…