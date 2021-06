Stiri pe aceeasi tema

- Apropiati ai lui George Floyd, afroamericanul a carui ucidere de catre poliția din Minneapolis a provocat ample proteste în SUA și manifestari de solidaritate în întreaga lume, au comemorat un an de la uciderea acestuia, relateaza Reuters și News.ro. George Floyd a fost ucis…

- Politistul Derek Chauvin nu ar putut fi pus sub acuzare si judecat fara inregistrarea video a celor peste noua minute de agonie suprinse de Darnella Frazier, o adolescenta in varsta de 17 ani in mai anul trecut. Cu un telefon mobil si curaj, adolescenta a filmat aproape intreaga scena a mortii prin…

- O personalitate "antisociala" cu o cariera marcata de violente: politistul alb Derek Chauvin, gasit marti vinovat de uciderea lui George Floyd, facuse cateva arestari brutale inainte de aceasta tragedie care a bulversat Statele Unite, comenteaza AFP. Pe 25 mai, la Minneapolis, acest individ de 45 de…

- Membrii juriului din procesul lui Derek Chauvin s-au retras luni pentru a delibera cu ușile închise cu privire la responsabilitatea polițistului alb în moartea lui George Floyd, potrivit AFP. „Trebuie sa fiți absolut imparțiali”, le-a spus judecatorul Peter Cahill, îndemnându-i…

- Autoritațile din Chicago au publicat joi o inregistrare video care arata un ofițer de poliție impușcand mortal un baiat de 13 ani in urma unei acțiuni derulate noaptea intr-un cartier cu o populație majoritar hispanica. Tanarul parea sa ridice mainile in momentul in care a fost impușcat de catre ofițeri,…

- O comisie a Congresului american decide miercuri cu privire la principiul compensației financiare pentru a repara faptele rele ale sclaviei din Statele Unite, un prim vot istoric într-o țara înca marcata de discriminare rasiala, potrivit AFP.Proiectul de lege privind „reparațiile”…