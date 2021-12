Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de Externe ai țarilor G7, reuniți la Liverpool, au facut front comun privind negocierile cu Iranul privind programul nuclear al acestuia, precum și fața de Rusia pentru cazul in care ar ataca Ucraina. Iranul «are o ultima șansa» de a negocia serios pentru salvarea acordului nuclear iranian»,…

- Sambata, 23 octombrie, a avut loc a doua sesiune plenara a Conferinței, la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, care a avut drept scop discutarea contribuțiilor aduse de cetațeni. Cei 80 de reprezentanți ai grupurilor de dezbatere ale cetațenilor europeni și-au preluat locurile in…

- Kremlinul denunta decizia Parlamentului European (PE) de a-i decerna Premiul Saharov pentru libertate de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, oaia neagra a lui Vladimir Putin, relateaza AFP. ”Respectam aceasta institutie (Parlamentul European), insa nimeni nu poate sa ne oblige…

- Kremlinul transmite ca „Rusia nu poate fi forțata sa respecte” decizia Parlamentului European prin care a fost acordat premiul Saharov pentru drepturile omului disidentului incarcerat Alexei Navalnii, relateaza Reuters.

- Parlamentul European a decernat, miercuri, premiul Saharov 2021 pentru apararea drepturilor omului și libertatea de gandire opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, a anunțat președintele acestei adunari, italianul David Sassoli. Aleksei Navalnii a combatut in mod constant corupția regimului lui…

- Eurodeputații i-au acordat Premiul Saharov 2021 pentru libertatea de gandire al Parlamentului European lui Alexei Navalnii, om politic al opoziției ruse și activist anticorupție. Vicepreședinta Parlamentului, Heidi Hautala, a anunțat laureații in hemiciclul de la Strasbourg miercuri dupa-amiaza, in…

- Opozantul rus Alexei Navalnii este laureatul premiului Saharov a fost declarat miercuri laureatul din 2021 al premiului Saharov pentru libertatea de gandire al Parlamentului European pentru eforturile sale de a lupta impotriva modului discretionar de a guverna al presedintelui rus Vladimir Putin, potrivit…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a fost nominalizat luni pentru Premiul Saharov privind libertatea de gandire, acordat de Parlamentul European, in contextul in care alesii europeni doresc sa mentina atentia publica asupra miscarii prodemocratie care a fost interzisa in Rusia, a relatat luni Reuters.