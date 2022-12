Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorul buzoian Costel Vinatoru a fost premiat la Ateneul Roman in cadrul primei ediții a evenimentului „GANDIT IN ROMANIA”, ediție care a fost dedicata omagial inginerului Gogu Constantinescu, reputat inovator, specialist in teoria vibrațiilor, aerodinamica și mecanica fluidelor . Cercetatorul…

- Fostul jurnalist buzoian Felix Rache, in prezent vicepreședinte al Consiliului Județean, anunța ca a decis ca premiul pentru prima ediție a concursului de jurnalism „Simona Catrina”, lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Libertații Presei, sa fie acordat familiei ziaristului buzoian Mihai Baltag, „cel mai…

- Zi cu ghinion pentru un buzoian in varsta de 42 de ani, cercetat pentru proxenetism. In data de 13 decembrie, polițiștii de investigații criminale, impreuna cu criminaliști și luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Buzau, au efectuat o percheziție domiciliara la buzoian. Au fost puse…

- Polițistul vlogger cu origini buzoiene Tavi Perțea spulbera mitul fentarii alcooltestului cu ajutorul patrunjelului, usturoiului sau gumei de mestecat. Intr-o filmare de pe canalul sau de Youtube, polițistul a aratat ca alcooltestul nu poate fi fentat. Pentru ca printre șoferi circula unele mituri potrivit…

- Vloggerul-polițist cu origini buzoiene Octavian „Tavi” Perțea a realizat pe canalul sau de YouTube un experiment menit sa arate alcoolemia rezultata imediat dupa folosirea unui spray Tantum Verde sau a tincturii de propolis. Polițistul a explicat in vlogul de pe canalul sau de YouTube ca experimentul…

- Buzaul se pregatește pentru un nou eveniment cultural de excepție. Este vorba despre Festivalul „Saptamana Teatrului Tanar”, un pilon important in calendarul cultural buzoian. Evenimentul va avea loc intre 15 și 22 octombrie și are un program care include o selecție variata de spectacole realizate de…

- MOL Romania și Fundația pentru Comunitate dau startul inscrierilor pentru desemnarea profesorilor care, prin ceea ce fac in mediul școlar, ar trebui sa fie recompensați cu premiul „Mentor pentru excelența in educație”. Nominalizarile sunt așteptate pana in 31 decembrie 2022 la adresa https://pentrucomunitate.ro/ro/mentor…

- Peste 1.700 de buzoieni au participat la evenimentul cultural cunoscut sub numele de „Noaptea Cercetatorilor Europeni”, desfașurat la Muzeul Județean, un eveniment reușit despre educație, cultura și arta. „Mințile curioase au venit asta seara la muzeu și suntem siguri ca au avut cu ce se hrani! Felicitari…