Documentarul romanesc "colectiv", regizat de Alexander Nanau, se numara printre cele trei filme care au fost nominalizate la Premiul Lux al Publicului European, in cadrul galei anuale organizate de Academia Europeana de Film (EFA), sambata seara, la Berlin, in format virtual. Castigatorul va fi anuntat pe 28 aprilie 2021 in cadrul unei sesiuni a Parlamentului European si va fi decis atat prin votul publicului, cat si prin votul deputatilor europeni, fiecare avand o pondere de 50% in decizie. In timpul galei de sambata seara, filmele "colectiv", de Alexander Nanau, "Another Round", de Thomas Vinterberg,…