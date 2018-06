Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis pleaca, vineri, intr-o vizita de doua zile la Munchen, unde ii va fi decernat Premiul ”Franz Josef Strauss-2018”, de catre fundatia germana “Hanns Seidel”, potrivit Administratiei Prezidentiale. Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata, la Palatul Regal din Munchen…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, vineri si sambata, o vizita la Munchen, in Republica Federala Germania, cu prilejul decernarii premiului "Franz Josef Strauss 2018" de catre prestigioasa fundatie germana "Hanns Seidel". Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata la Palatul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pleaca, vineri, intr-o vizita de doua zile la Munchen. Iohannis va primi Premiul ”Franz Josef Strauss-2018”, de catre fundatia germana “Hanns Seidel”. Presedintele a anuntat ca va dona suma de 10.000 de euro aferenta premiului Fundatiei ”Un copil, o speranta”,…

- Fundatia ”Hanns Seidel” si conducerea Uniunii Crestin-Sociale din Germania (CSU) au decis, in unanimitate, acordarea, in 2018, a premiului ”Franz Josef Strauss” presedintelui Klaus Iohannis, pentru promovarea, in mod constructiv si vizionar, de-a lungul intregii sale cariere politice, a valorilor…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 1-2 iunie, o vizita la Munchen, unde ii va fi decernat Premiul ”Franz Josef Strauss-2018”, de catre fundatia germana „Hanns Seidel”. Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata, la Palatul Regal din Munchen - ”Allerheiligen-Hofkirche”. Presedintele…

- Acest premiu va fi acordat de catre prestigioasa fundatie germana “Hanns Seidel”, informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres. Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata la Palatul Regal din Munchen – “Allerheiligen-Hofkirche”. Potrivit sursei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 1 2 iunie a.c., o vizita la Muuml;nchen, Republica Federala Germania, cu prilejul decernarii Premiului ,,Franz Josef Strauss 2018", de catre prestigioasa fundatie germana ,,Hanns Seidel". Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata,…

- Presedintele Iohannis va primi premiul "Franz Josef Strauss 2018" Presedintele Klaus Iohannis va efectua, vineri si sâmbata, o vizita la Munchen, în Republica Federala Germania, cu prilejul decernarii premiului "Franz Josef Strauss 2018" de catre prestigioasa fundatie germana…