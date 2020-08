Premiu internațional pentru o debutantă O scriitoare debutanta olandeza, in varsta de 29 de ani, a caștigat marele premiu internațional Booker 2020 cu un roman intitulat „The Discomfort of Evening” . Marieke Lucas Rijneveld a fost desemnata castigatoarea premiului literar menționat. Tradus din limba olandeza de Michele Hutchison, ”The Discomfort of Evening” este romanul de debut al autoarei olandeze, potrivit DPA. ”The Discomfort of Evening” spune povestea unei fete, Jas, care locuieste cu familia ei evlavioasa in Olanda rurala. Viața ei e schimbata de un eveniment nefericit. Intr-o zi de iarna, fratele ei mai mare pleaca intr-o excursie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

