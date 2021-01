Premiile Oscar intră sub semnul schimbării? Noi proceduri Academia de film americana (AMPAS) a decis sa extinda la 15 numarul filmelor care vor putea fi incluse pe lista scurta a peliculelor propuse spre nominalizare la premiul Oscar la categoria “cel mai bun lungmetraj internațional”, potrivit revistei americane Variety. Pandemia de COVID-19 a generat numeroase provocari, atat in ceea ce privește vizionarea filmelor, cat și in privința procedurilor de votare. Pentru a se asigura ca integritatea acestui proces ramane intacta, comitetul de selecție preliminara pentru lungmetraj internațional din cadrul AMPAS va vota printr-o procedura secreta, care va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

