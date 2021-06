Premiile Gopo 2021! Peste cateva zile, pe 28 iunie, se vor decerna Premiile Gopo, echivalentul autohton al Premiilor Oscar. Ceremonia va fi transmisa in direct, pe premiilegopo.ro ori voyo.ro. Deși cinematografele au fost inchise, doar 16 filme romanești, lansate la festivaluri naționale și internaționale ori pe platformele de streaming din 87 inscrise in cursa pentru nominalizari, au fost luate in considerare la cea de-a XV-a ediție a celui mai important eveniment anual al cinematografiei romanești. Nominalizarile la toate categoriile premiilor Gopo au fost stabilite in luna mai. Premiera anului…