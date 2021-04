Stiri pe aceeasi tema

- BAFTA 2021. Premiile BAFTA 2021 au anuntat lista completa a nominalizarilor, marti, 9 martie. Nomadland si Rocks sunt filmele cu cele mai multe nominalizari, sapte la numar. Pelicula romanesca Colectiv este nominalizata la categoria Cel mai bun documentar. Ceremonia de inmanare a premiilor va avea loc…

- Un film biografic despre viata si cariera de decenii in politica a senatorului si fostului candidat la presedintia SUA John McCain, este in pregatire, scrie Variety. Stampede Ventures a obtinut drepturile pentru “The Luckiest Man: Life With John McCain”, o biografie scrisa de consilierul si…