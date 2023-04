Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale care au avut contributii deosebite in timpul pandemiei de COVID-19 au fost premiate, vineri, in cadrul unei ceremonii organizate de Colegiul Medicilor Bucuresti si Societatea Romana de Microbiologie."Discutam tot timpul de resursele umane din sanatate si trebuie sa aducem si un suflu…

- Deputatul social-democrat Corneliu Florin Buicu, care deține și funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru sanatate și familie din Camera Deputaților, a scris vineri, 7 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj special cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații. "Sanatate și La Mulți Ani cu ocazia Zilei…

- „La data de 7 aprilie marcam Ziua Mondiala a Sanatații! In acest an, 2023, deviza este: Sanatate pentru toți! Ca sa putem face acest lucru și in țara noastra, avem nevoie de cateva lucruri. In primul rand, avem nevoie de un personal medical suficient, bine pregatit care poate sa raspunda intr-un mod…

- Cu prilejul Zilei Mondiale a Sanatatii, Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare.Astfel, in semn de apreciere pentru contributia avuta, de a lungul timpului, in exercitarea actului medical, precum si in dezvoltarea profesionala a cadrelor medicale, Presedintele…

- Deputatul Gheorghe Șimon: mesaj de mulțumire cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații! „Ziua Mondiala a Sanatații marcheaza, la 7 aprilie, 75 de ani de eforturi menite sa imbunatațeasca sanatatea publica. Ziua Mondiala a Sanatații este un prilej de a aduce mulțumiri celor care au grija de sanatatea noastra.„Sanatate…

- Deputatul Bota Calin: sarbatorim Ziua Mondiala a Sanatații.Prețuim sanatatea! „Ziua de 7 aprilie este dedicata in fiecare an sarbatoririi Zilei Mondiale a Sanatații. Trebuie sa invațam sa prețuim zi de zi sanatatea și sa oferim respectul cuvenit celor care au grija de sanatatea noastra. In Baia Mare,…

- Ziua Mondiala a Sanatatii trebuie sa fie dedicata, in fiecare an, cadrelor medicale care muncesc zi și noapte, pentru a asigura serviciile medicale indispensabile romanilor aflați in suferința și in scopul salvarii vieților noastre, transmite cu aceasta ocazie Cristina-Elena Dinu, deputat PSD.„Ziua…