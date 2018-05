Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Antena 3, ca, in discutia pe care au avut-o la Vatican, Papa Francisc i-a confirmat ca va veni anul viitor in Romania. Dancila a mai spus ca Papa a intrebat-o despre credinta romanilor si daca exista intelegere intre bisericile catolica si ortodoxa din Romania,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri seara, ca Guvernul a adoptat un memorandum in ceea ce priveste ambsada Romaniei din Israel care nu contine altceva decat o platforma prin care sa fie consultate toate institutiile implicate. ”Noi nu am vorbit ca mutam ambasada Romaniei in Ierusalim maine”,…

- Se anunța a fi nunta anului in mass-media. Dupa ani buni impreuna, jurnalistii Ionela Nastase si Vlad Petreanu au decis sa-si oficializeze relatia. Cei doi au anuntat asta intr-un mod cu totul si cu totul original: Ionela a postat pe pagina ei de socializare o fotografie in care poarta un tricou…

- Intrebata duminica, la Antena 3, daca este de parere ca presedintele Iohannis o place, Dancila a raspuns: 'Nu stiu daca ma place. (...) As dori sa ii placa sa lucreze cu mine ca si prim-ministru. In fond este importanta relatia institutionala'. Totodata, sefa Executivului a precizat ca a vorbit cu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

