- Premierul Viorica Dancila a oferit mai multe cadouri Suveranului Pontif, printre care un stilou personalizat – inscriptionat cu numele Papei Francisc – modelul Poenari Majestic Blackwood, confectionat, manual, din lemn, in Romania, la atelierele din Suceava, informeaza Guvernul. In schimb, ...

- Agentia italiana de presa askanews.it scrie ca premierul Viorica Dancila i-a oferit Papei Francisc seminte de legume de diferite tipuri, printre care ceapa de Buzau, castraveti si rosii. Presa din peninsula scrie ca vizita a durat numai 24 de minute și nu 45…

- Potrivit Adevarul.ro care citeaza agentia italiana de presa askanews.it, „premierul Romaniei Viorica Dancila i-a oferit Papei un set de seminte de diferite tipuri de legume, printre care ceapa din Buzau, doua tipuri de castraveti, rosii si fenicul salbatic. «Un meniu intreg», a comentat in gluma Papa…

- Prim-ministrul Viorica Dancila isi incepe vineri vizita la Vatican, cu o intalnire cu Suveranul Pontif, Sanctitatea Sa Papa Francisc, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Sefa Executivului va fi primita in audienta de Papa Francisc, vineri dimineata, la Palatul Apostolic din Vatican. Ulterior,…

- Premierul român Viorica Dancila a prezentat Guvernului un proiect de rezolutie în vederea mutarii Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, iar ministrii urmeaza sa se pronunte asupra textului, în urma unei vizite la

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, marți, despre creșterea economica record pe care a intregistrat-o Romania in anul 2017. Propunerea ca premierul sa vina in plenul Camerei Deputatilor a fost facuta de grupul parlamentar al PNL. „Am dispus sa se efectueze analize detaliate.…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, in care ii felicita pe reprezentantii structurii pentru modul in care s-au mobilizat si au actionat in aceasta perioada, si da asigurari ca Guvernul este interesat sa le asigure cele mai bune conditii si echipamente…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…